Абу-Даби, , 18:55 — REGNUM Государственная нефтегазовая компания Объединённых Арабских Эмиратов ADNOC объявила о повышении цены на экспортные поставки нефти в феврале, сообщает Bloomberg.

По данным издания, компания установила наценку на нефть марки Murban в 75 центов, что на 25 центов больше, чем в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания странами — участницами ОПЕК+ было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года.

Читайте также: Нефть в начале 2021 года будет колебаться в пределах $45−55 — эксперт