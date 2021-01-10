Пекин, , 15:56 — REGNUM Компания Beijing Hyundai Motor Co. отзывает с рынка Китая 2591 автомобиль в связи с неисправностью, которая может привести к проблемам с тормозами, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Отзыв стартует 22 января и коснется электровнедорожников Encino, произведенных в период с 22 марта 2019 года по 10 декабря 2020 года, а также электрических седанов La Festa, произведенных с 14 сентября 2019 года по 10 декабря 2020 года, говорится в заявлении на сайте Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Полностью интегрированная электрическая система тормозов отзываемых автомобилей может фиксировать аномальный сигнал сенсора и, как результат, значительно снижать эффективность торможения.

Автопроизводитель пообещал улучшить программное обеспечение системы. Beijing Hyundai Motor представляет собой совместное предприятие крупнейшего южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor и китайской компании Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd.