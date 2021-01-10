Пекин, , 15:49 — REGNUM Суммарная протяженность высокоскоростных железнодорожных линий Китая достигла 37,9 тыс. км на конец 2020 года, что на 2900 км больше, чем в 2019 году и почти вдвое больше, чем в 2015 году, сообщает 9 января компания China State Railway Group Co., Ltd.

На конец 2019 года общая протяженность скоростных железнодорожных линий в Китае превысила 35 тыс. км, что составляет более чем две трети суммарной протяженности всех скоростных железных дорог мира, говорится в белой книге «Устойчивое развитие транспорта в Китае», выпущенной в декабре 2020 года.

В общей сложности Китай располагает 146 тыс. км железнодорожных линий по данным на конец 2020 года, что на 20,9% больше, чем в конце 2015 года. После открытия работы 4933 км железнодорожных линий в 2020 году планируется в текущем году открыть еще 3700 км.