Пекин, , 15:42 — REGNUM Ведущий китайский производитель электромобилей компания BYD отчиталась о резком падении продаж машин в 2020 году, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Компания продала 189,69 тыс. электромобилей в прошлом году, что на 17,35% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в BYD. За декабрь прошлого года было продано 28,8 тыс. электромобилей, что на 120,18% выше, чем годом ранее.

Несмотря на падение продаж электромобилей, продажи газовых автомобилей BYD выросли. В прошлом году производитель продал 237,28 тыс. газовых автомобилей, что на 2,32% выше в годовом исчислении.