Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Лейбористская партия Грузии подает иск в Конституционный суд (КС), чтобы оспорить решение правительства Грузии выплатить оставшимся из-за пандемии без заработка самозанятым социальную помощь в меньшем объеме, чем уволенным с работы. Об этом как, как передает телеканал «Рустави 2», 10 января заявил представитель «лейбористов» Лаши Чхартишвили.

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Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что января по июнь тем, кого уволят с работы, будут платить по 200 лари (около $60) в месяц. Самозанятым, которые остались без заработка планируется единовременно выплатить по 300 (около $60) лари. Чхартишвили отметил, что, согласно Конституции, все граждане равны.

«Мы обращаемся в Конституционный суд и требуем, чтобы, если правительство добровольно не уравняет компенсацию самозанятых и работников, суд признал это неконституционным», — сказал представитель Лейбористкой партии.

Напомним, экономика Грузии сильно пострадала от пандемии, так как зависит от туристического бизнеса, который почти прекратил работать. На период кризиса правительство страны определило ряд мер социальной помощи гражданам.

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