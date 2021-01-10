Тайбэй, , 08:44 — REGNUM Выручка крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковых устройств TSMC в четвёртом квартале 2020 года составила $12,9 млрд, что является рекордным показателем для тайваньской компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Общая выручка TSMC за 2020 год составила $47,83 млрд, что на 25% больше, чем в 2019 году. Отмечается, что акции тайваньской компании за последние 12 месяцев выросли на 70%.

Аналитик Bloomberg Intelligence отмечают, что большой вклад в хорошие финансовые показатели TSMC внёс устойчивый спрос на новые смартфоны iPhone американской компании Apple. Тайваньский производитель является крупнейшим поставщиком Apple.

Ранее о хороших финансовых показателях в четвёртом квартале 2020 года отчитались другие поставщики Apple, включая Assembler Hon Hai Precision Industry и Dialog Semiconductor Plc.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в январе стало известно, что TSMC будет вынуждена перенести планируемые сроки запуска серийного производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу.

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