Москва, , 08:22 — REGNUM С сегодняшнего дня, 10 января, в Российской Федерации вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. Речь идет о вступлении в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет. Все банки отныне обязаны отслеживать сделки с недвижимостью, как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идёт о сумме более 3 млн рублей.

Стоит отметить, что ранее зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежало обязательному контролю в том случае, если это не соответствовало характеру хозяйственной деятельности данной организации. Теперь же будут контролироваться все операции организаций на сумму более 600 тысяч рублей.

Кроме того, вводится контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Эта мера введена для того, чтобы пресечь серые схемы обналичивания средств. Она обычно использовалась как канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса.

При этом отменяется обязательный контроль переводов за границу на счет или вклад анонимного владельца.