Москва, , 09:20 — REGNUM По итогам 2020 года почти 10 тысяч предпринимателей прошли обучение в Московской школе экспортера. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По её словам, образовательные услуги оказываются столичным предпринимателям на бесплатной основе. Задача программы — помочь московским компаниям расширить деятельность и вывести свою продукцию на зарубежные рынки. Для этого участникам предлагаются на выбор различные модули по международным коммуникациям, маркетингу, логистике, сертификации и прочим составляющим экспортной деятельности. Помимо этого, на специальных конференциях столичным производителям рассказывают об особенностях экспорта в те или иные страны.

«Благодаря введенному в прошлом году онлайн-формату обучения аудитория занятий выросла в два с половиной раза. В 2019-м слушателей было около 3,8 тысячи, а в 2020-м — почти 10 тысяч. Педагогами в школе экспортера выступают более 80 специалистов в области внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления, налогообложения, права и в других сферах», — сказала Сергунина.

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