Пекин, , 15:11 — REGNUM Китайский автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. (JAC) обеспечил внушительный рост продаж в 2020 году, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Компания продала 453 361 автомобиль в прошлом году, что на 7,63% больше в годовом исчислении, говорится в заявлении JAC. Только в декабре было продано 36 629 автомобилей, что на 6,3% больше в годовом исчислении.

Акции компании за 8 января просели на 0,52% и достигли 11,44 юаня (около $1,77) за акцию. Продажи автомобилей FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd.