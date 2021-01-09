Пекин, , 14:53 — REGNUM Китайская компания FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd. отчиталась о продажах новых автомобилей марки Audi в Китае, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 726,3 тыс. новых автомобилей Audi было продано в Китае за прошедший год, что на 5,4% больше в годовом исчислении. Всего 674,7 тыс. новых автомобилей Audi китайского производства было поставлено клиентам, что на 7% больше в годовом исчислении.

Такие модели как Audi A6L и Audi Q5L в общем ряду показали выдающиеся результаты. Импортных автомбилей было продано 51,59 тыс. единиц, из которых продажи Audi A8L выросли на 13,9% в годовом исчислении до 14,15 тыс. единиц.

Напомним, автомобили марки Audi официально были представлены на рынке Китая в мае 1988 года. В настоящее время данная марка является самой представленной на рынке Китая среди всех рынков мира.