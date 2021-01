Чанчунь, Китай, , 14:36 — REGNUM Ведущий китайский автопроизводитель First Automotive Works (FAW) Group Co., Ltd. Увеличил выручку на 12,5% в годовом исчислении за 2020 год, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Выручка компании в 2020 году составила 695 млрд юаней (около $107 млрд). Компания продала в общей сложности 3,7 млн автомобилей. Продажи седанов марки Hongqi превысили 200 тыс. единиц за указанный период. При этом, годовой прирост составил 1000%, сообщили в компании.

Компания, при этом, продолжила наращивать цифровую трансформацию в сфере исследования и разработок, производства и маркетинга в 2020 году.

Основанная в 1953 году в Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, FAW Group считается колыбелью китайской автомобильной промышленности Китая.