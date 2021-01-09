Пекин, , 14:14 — REGNUM Китай намеревается обработать 121,9 млн посылок в 2021 году, что на 12% больше в годовом исчислении, сообщили 9 января в Государственном почтовом бюро КНР.

Индустрия экспресс-доставки должна обработать 95,5 млрд посылок за указанный период, а операционный доход в этой сфере должен достичь 980 млрд юаней (около $151,45 млрд), сообщили в бюро.

Ожидается, что почтовая индустрия в целом обеспечит бизнес-выручку на уровне 1,2 трлн юаней в 2021 году, что на 11% выше в сравнении с 2020 годом.

В 2020 году объем и выручка курьерского сектора, по сообщениям, достигла 2,1 трлн юаней и 1,1 трлн юаней соответственно.