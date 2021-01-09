Москва, , 13:52 — REGNUM Решение правительства России установить величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля вызвало недовольство со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 9 января в социальной сети Facebook.

«И так ничего не покупаем из одежды. Донашиваю то, что было куплено 20−30 лет назад. Ну и правители у нас. А сейчас будут выборы в Думу. Ну, ни черта не соображают. Только хапают», — пишет Елена Г.

Множество комментариев содержат возмущение сложившейся ситуацией. Граждане считают, что если бы те, кто устанавливал данный минимум, попробовал на него прожить, то они сильно бы задумались.

«Почему бы не посадить на этот минимум тех, кто это принимал. Люди без работы, зарплат, доходы упали», — написала Ольга Х.

Некоторые комментаторы считают, что на данный размер прожиточного минимума граждане смогут разве что оплатить коммунальные услуги и найти какое-то количество еды. Пользователи уверены, что это несправедливо.

«Ну, всё! Теперь заживëм! Если на гроб не откладывать, то на коммуналку и бублик хватит. А вот если откладывать, то…» — поделился мнением Александр Ф.

Нашлись и те граждане, которые призвали обратить внимание на иностранный опыт в данном вопросе. Комментаторы уверены, что российская ситуация выглядит крайне возмутительно на фоне того, как к своим гражданам относятся в Европе.

«Минималка — это то, меньше чего платить не могут. В Германии 800 евро. Немного больше, чем оплата жилья», — считает Васили С.

Напомним, 9 января правительство России установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля.