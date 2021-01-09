Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону из списка обманутых дольщиков исключат ещё 140 жертв строительных пирамид. Они получат ключи от квартир в микрорайоне Левенцовский. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января.

В четвёртом микрорайоне жилого района Левенцовский реализуют масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на площади 15,5 тыс. кв. метров построят десять многоквартирных домов, а также два детских сада, школу и поликлинику. Часть квартир передадут обманутым дольщикам.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 70 жителей Батайска получат квартиры в микрорайоне Северный массив в первом квартале 2021 года. Строительство многоквартирного дома завершает компания ООО «Капитал Строй». Из региональной казны застройщик получил 268,7 млн рублей.

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