Ташкент, , 11:39 — REGNUM Вопросы активизации сотрудничества между Туркменией и Европейским банком реконструкции и развития в сфере кредитования и инвестиций обсуждались 8 января в Министерстве финансов и экономики республики в ходе встречи с представителем ЕБРР в Туркмении, сообщает 8 января Turkmenportal со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Отдельно в ходе встречи рассматривались перспективы участия ЕБРР в масштабных инфраструктурных проектах, инициированных президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках «преобразований», которые проводятся во всех сферах комплекса народного хозяйства республики.

Читайте также: Туркмения отчиталась перед МВФ о мерах по смягчению последствий кризиса

Напомним, ранее аналитики Международного валютного фонда, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса, прогнозировали рост ВВП Туркмении в 2020 году в 1,8% (против ранее прогнозировавшихся 6%). Аналогичный прогноз эксперты также дали в отношении экономики Узбекистана. В то время, как экономике Таджикистана в 2020 году прогнозировался рост только на 1%.