Пекин, , 11:06 — REGNUM Тридцать крупнейших китайских издателей мобильных игр заработали $2,16 млрд по всему миру за декабрь прошедшего года, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Данный показатель составляет 29% от общей выручки мирового рынка мобильных игр за указанный период, сообщили в аналитической компании, специализирующейся на мобильных приложениях Sensor Tower.

В 2020 года общий объем выручки с продаж 30 китайских гигантов в сфере мобильных игр выросла на 45% в годовом исчислении. Для сравнения, общий объем платежей мобильных геймеров через платформы App Store и Google Play вырос всего на 27,8% в годовом исчислении.

Компания также отметила стремительное расширения бизнеса китайских разработчиков мобильных игр и их стратегическое понимание рыночных инноваций в данной сфере.

Компании Tencent, NetEase, miHo Yo, Lilith Games и FunPlus вошли в список пяти крупнейших китайских разработчиков мобильных игр по версии Sensor Tower.