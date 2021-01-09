Москва, , 10:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации установило на 2021 год величину прожиточного минимума на уровне 11 653 рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Прожиточный минимум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В распоряжении сказано, что величина прожиточного минимума в России на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год составит 11 653 рубля.

Уточняется, что прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Стоит отметить, что с 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было раньше. Кроме того, ранее величина прожиточного минимума определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в минимальную потребительскую корзину, теперь же величина прожиточного минимума рассчитывается на основе медианного среднедушевого дохода по стране.

Напомним, что прожиточный минимум в России — величина нереалистичная, большинство экспертов сходятся во мнении, что реально прожить на эти деньги в России совершенно невозможно, учитывая необходимость оплачивать жилищно-коммунальные услуги и хоть как-то поддерживать жилище в надлежащем порядке. Многочисленные эксперименты показали, что питание в рамках прожиточного минимума наносит серьезный вред здоровью.