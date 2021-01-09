Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Новая волна социальной помощи стартовала в Грузии с 8 января. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, объявил премьер-министр страны Георгий Гахария в ходе совещания межведомственного комитета по защите населения от коронавируса.

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«Начинается новый этап, новая волна целевой помощи, которая предполагает системные шаги, системную социальную поддержку наших граждан», —сказал Гахария.

Он рассказал, что это предполагает социальные выплаты населению в течение полугода. Лицам, потерявшим работу с декабря 2020 года, будут выплачивать по 200 лари (около $60) в месяц. Социально незащищенные граждане, семьи с тремя и более детьми и инвалиды смогут получать по 100 лари (около $30) в месяц.

Как сообщил Гахария, из бюджета на это планируется выделить 610 млн лари (около $184 млн).

Министр финансов Иване Мачавариани пояснил, что по 200 лари смогут получить те, кто работал не менее двух месяцев и потерял работу в декабре 2020 года либо в январе или феврале 2021 года.

Стоит отметить, что из-за пандемии в Грузии практически остановился туристический сектор. Это вызвало кризис в экономике, так как она сильно зависела от потока туристов. Многие жители остались без работы. Кроме того, с 28 ноября действуют карантинные меры, и непродуктовым магазинам можно работать только в режиме онлайн, а кафе и ресторанам — навынос.

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