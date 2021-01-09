Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla впервые превысила $800 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отметка в $800 млрд была преодолена 8 января, когда акции Tesla подскочили на 5,6%. Это сделало Tesla пятой по стоимости американской компанией, позволив производителю электромобилей обойти Facebook. Уступает Tesla по рыночной стоимости только компаниям Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet (материнская компания Facebook).

Отмечается, что только стоимость доли основателя Tesla, которому принадлежит 21% акций компании, превышает совокупную рыночную стоимость американских автопроизводителей General Motors, Ford Motor Co и Fiat Chrysler Automobiles. При этом Tesla резко уступает этим компаниям в объёмах производства автомобилей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 7 января основатель компании Tesla Илон Маск стал богатейшим человеком мира благодаря росту стоимости акций Tesla.

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