Москва, , 09:20 — REGNUM В общей сложности около 19,5 тысячи организаций уже зарегистрировались на портале Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Основная часть этих организаций представлена предприятиями малого и среднего бизнеса из Москвы и еще 78 регионов России. Процедуру регистрации на портале прошли не только стартапы, но и промышленные предприятия и технологические компании Москвы с институтами развития, а также научными и образовательными организациями. При помощи сайта МИК компании получают поддержку для создания технологичных продуктов, а также возможность поиска партнеров для реализации проектов.

«Сайт открывает участникам кластера множество возможностей. Например, при помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. Всего таких сервисов уже 17. За год предприниматели воспользовались ими более двух миллионов раз», — рассказала Сергунина.

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