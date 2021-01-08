Лондон, , 23:03 — REGNUM Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже превысила $56 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года.

Так, цена на нефть Brent в ходе торгов достигла отметки в $56,07 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания странами — участницами ОПЕК+ было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года.

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