Москва, , 18:04 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин, которая перевалила за рекордные $40 тысяч, стала причиной для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 января в социальной сети Facebook.

«Квази деньги растут в цене. Настоящие ценности попраны. Куда мир катится?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что такая сумма становится крайне привлекательна для тех, кто намеревается использовать собственные накопления для инвестиций в какую-нибудь валюту. Они считают, что всё это может оказаться глобальной ловушкой.

«Новые жертвы не закупаются, приходится еще больше расти чтобы их заманить», — пишет Andrei S.

Многие пользователи охарактеризовали ситуацию с криптовалютами, как вера в иллюзию. Они не считают, что данный способ денежных переводов отражает реальное положение дел на рынке и в скором времени этот мыльный пузырь может попросту лопнуть.

«Иллюзия ничего не стоит. Вера в иллюзию стоит ровно столько, сколько было потрачено на неё создание времени», — считает Алексей Ч.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что биткоин может быть инструментом Запада по переустройству мира. Либо же, как считают другие, сам Запад готовится «покончить с собой», а криптовалюты являются ярким сигналом к этому.

«Игрушка западного мира перед кончиной», — поделилась мнением Наталия Б.

Напомним, 7 января курс биткоина перевалил за рекордные $40 тысяч.