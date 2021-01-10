10 января 2021 | Время чтения 21 мин

В нефтяном регионе страны Югре 2020 год стал переломным в отношении к несырьевому сектору экономики. Дополнительные импульсы развития получила сферы малого и среднего бизнеса, цифровых технологий, агропромышленного комплекса и туризма. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа не удалось подкосить ни коронавирусу, ни катастрофическому снижению цен на нефть. Хотя прежние огрехи расточительства и нерачительности напоминают о себе.

Елена Миронова, , 10:15 — REGNUM В нефтяном регионе страны Югре 2020 год стал переломным в отношении к несырьевому сектору экономики. Дополнительные импульсы развития получили сферы малого и среднего бизнеса, цифровых технологий, агропромышленного комплекса и туризма. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа не удалось подкосить ни коронавирусу, ни катастрофическому снижению цен на нефть. Хотя прежние огрехи расточительства и нерачительности напоминают о себе.

Югра Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кратный рост безработицы и жалобы Путину

Если верить Тюменьстату, то в ноябре 2020 года в Югре цены на продовольственные товары стали выше на 6,6% к аналогичному уровню 2019 года, на промышленные — на 2,8%, причём медикаменты стали дороже на 7,7%, услуги — на 2,1%. Причём жилищно-коммунальные услуги — на 3,1%, медицинские — на 6,2%. Оборот розничной торговли снизился почти на 4%. Объём предоставляемых услуг населению — на 16,9%. Индекс потребительских цен и тарифов увеличился на 2,6%. Реальная заработная плата стала выше на 2,4%.

Среднемесячная начисленная зарплата в регионе составила в октябре 69 536 рублей, в основной нефтегазовой отрасли — 96 738 рублей.

Безработица в ноябре зафиксирована в ХМАО выше в 7,3 раза к аналогичному уровню 2019 года. Для создания рабочих мест в период рецессии были приняты дополнительные меры, стимулирующие самозанятость и создание временных рабочих мест. Для домохозяек, воспитывающих малолетних детей, и предпенсионеров были введены образовательные сертификаты стоимостью 46 и 53 тыс. рублей соответственно. Люди сами выбирали, где им обучиться новым профессиям или повысить квалификацию. Кроме того, заинтересовали работодателей, увеличив им почти в три раза, до уровня прожиточного минимума, компенсацию за создание временных рабочих мест.

По данным прокуратуры ХМАО, в регионе долги по зарплате предприятий-банкротов к концу ноября перед 380 работниками составляли около 30 млн рублей.

Обращение в конце ноября вахтовиков, работавших в сургутском филиале ООО «ЕВС», о невыплате заработной платы в течение полугодия к президенту России Владимиру Путину прогремело словно гром среди ясного неба. Почему ситуация с оплатой труда на предприятии, которое предоставляет услуги по добыче нефти и природного газа ООО «Газпромнефть-Хантос», оказалась настолько запущенной?

Вахтовики Цитата из видеообращения сотрудников ООО «ЕВС»

«Люди абсолютно адекватные, и на крайние меры пошли только в экстренной ситуации. Уровень зарплат на предприятии был достойный, особенно на фоне средних показателей в тех регионах, откуда они приехали. Условия труда, руководство сургутского филиала всех устраивали. Когда возникли задержки зарплаты, многие надеялись, что это временные трудности и ситуация в компании наладится. Поэтому работники не хотели создавать работодателю лишних проблем обращениями в надзорные органы, хотя основания для этого имелись», — сообщил подробности встречи с бастующими вахтовиками заместитель директора департамента труда и занятости ХМАО Алексей Мокринский.

На запись видеообращения к главе государства вахтовиков толкнуло известие о предстоящем банкротстве «ЕВС» — поступили уведомления о сокращении штата в связи с ликвидацией сургутского филиала фирмы, головной офис которой находится в Московской области.

Следственными органами ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») относительно задолженности перед 132 сотрудниками нефтесервисного ООО «ЕВС» в размере 56 млн рублей. К 11 декабря работникам уже перечислено более 39 млн рублей зарплаты.

Неоднозначная концессия

2020 год в Югре был годом нескольких концессионных соглашений. В Сургуте продолжаются споры вокруг передачи в концессию теплосетей, однако приступили к строительству по концессионному соглашению новой школы в 38 микрорайоне. Будущее учебное заведение рассчитано на 1500 мест. Согласно проекту, помимо классов, здесь будет большой бассейн, два спортивных зала. Стоимость строительства — 2,5 млрд рублей.

Подписано концессионное соглашение по строительству межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе. Концессионер — ООО «Комплекс переработки отходов «Югра». Аналогичное соглашение с данной компанией правительство ХМАО заключило ранее на строительство полигона в Октябрьском районе. ООО «Корпорация «Современные технологические системы» заключили концессионное соглашение о создании и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Концессия как инструмент строительства и модернизации пока что у жителей ХМАО вызывает сомнения. Если возведение детских садов и школ не затрагивает карман населения, то в сфере ЖКХ люди опасаются повышения тарифов на обращение с отходами и коммунальные услуги. Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Югры Сергей Таньшин, в Советском районе после прихода концессионеров тариф вырос, а качество коммунальных услуг лучше не стало.

Нефтяные качели

В Югре 20 мая 2020 года добыта 12-миллиардная тонна нефти с начала промышленного освоения недр региона — с 1964 года. Однако индекс промышленного производства в ноябре 2020 года упал на 8,1% к уровню 2019 года из-за проблем в ранее высокодоходной нефтяной отрасли. Напомним, Югра обеспечивает 42% общероссийской добычи нефти. Около 80% «чёрного золота» в ХМАО добывают «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Лукойл».

Ежегодную выработку нефти в Югре, составлявшую свыше 236 миллионов тонн, в 2020 году пришлось сократить сразу на 26 млн тонн, доложил директор регионального департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов. Он напомнил, что более 70% бюджета Югры формируют доходы от добычи нефти. Снижение будет поддерживаться до мая 2022 года, после чего работа нефтедобывающих организаций может быть восстановлена в полном объеме или даже увеличена.

Системообразующие предприятия не останавливали работу весь период пандемии коронавирусной инфекции. Тем временем в промышленности ХМАО упадок идёт по всем фронтам. Рост показывает лишь производство текстильных изделий почти на 23% за счёт собственного производства медицинских масок, деревообработка показала рост на 2%, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 1,2%, производство машин и оборудования — на 11%. Добыча нефти, по данным Тюменьстата, в ноябре ниже на 10,5% к уровню 2019 года. И ХМАО встраивается в новую реальность с упором на несырьевой сектор экономики. К примеру, сейчас Югра активизировала экспорт древесного угля и пиломатериалов.

Нефтедобыча Павел Редин (c) ИА Красная Весна

Для поддержки бизнеса в пандемический кризис до 220 тысяч рублей увеличена единовременная помощь гражданам при регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо фермерского хозяйства. По состоянию на 1 ноября 2020 года в Югре зарегистрировано 12 575 самозанятых. Численность предпринимателей с самозанятыми в регионе увеличилась, по данным на ноябрь, на 4700 человек. Также власти Югры увеличили размер сертификата дошкольника с трёх до четырёх рублей. Таким образом повышено финансовое обеспечение услуги присмотра и ухода за детьми в частных организациях.

Фондом развития Югры, который является «подушкой безопасности» региона, поддержано шесть проектов с общим объёмом инвестиций более двух миллиардов рублей. Реализовано восемь новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности, проведена модернизация пяти предприятий, что позволило создать 460 новых рабочих мест.

Фонд развития Югры также одобрил заявку регионального оператора по обращению с отходами АО «Югра-Экология» на получение финансовой поддержки на сумму 350 млн рублей сроком на один год под 1% годовых. Так как в связи с рядом ограничений, введённых в регионе из-за пандемии коронавируса, у организации возникла задолженность перед контрагентами по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, власти Югры приняли решение об авансовых платежах коммунальным службам от госучреждений.

Бытовые отходы Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

Для поддержки неработающих пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин, а также малого и среднего бизнеса в период пандемии в регионе реализовали комплекс мер стоимостью свыше 60 млрд бюджетных рублей.

Бюджет «исполнения взятых обязательств»

Пандемический кризис, с учётом резкого падения цен на нефть, должен был серьёзно сказаться на бюджете региона. И всё к тому шло. Напомним, в ноябре 2019 года был запланирован доход югорской казны на 2020 год 213,1 млрд рублей, расход — 249 млрд, дефицит — 35,9 млрд рублей. Вследствие падения цен на нефть просели доходы, резко увеличились расходы, и дефицит приближался к 50 млрд рублей. Но к финалу 2020 года, когда ситуация на биржах стабилизировалась, доходы бюджета ХМАО были увеличены на 20 млрд 319 млн 457 тыс. рублей от плана. По словам заместителя губернатора ХМАО Веры Дюдиной, план по налогу на прибыль был увеличен на 17 млрд 262 млн рублей. По неналоговым доходам свыше плана поступило в казну свыше 545 млн рублей, по безвозмездным поступлениям свыше плана поступило плюсом 2 млрд 511,5 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета сократился на 19 млрд 697 млн рублей и составил меньше запланированного — 24 млрд 55 млн 655 тыс. рублей.

Доходы бюджета Югры на 2021 год сформированы на основе сценарных условий умеренного ослабления рубля и консервативной динамики цен на нефть — в сумме 223,9 млрд рублей, расходы — 260 млрд рублей, дефицит — около 36 млрд рублей. Основной финансовый документ Югры на 2021 год был принят в двух чтениях. Депутаты фракции ЛДПР в думе ХМАО воздержались от голосования. Их не устроил объём дефицита, а также предоставление нефтяным компаниям большого количества льгот, в том числе, на их взгляд, неэффективных.

«Первое, — бюджет формировался не по доходной части, а скорее по расходной. В него заложены все публичные обязательства, взятые на себя автономным округом, поэтому расходы уже превосходят доходы — идём с дефицитом. Департамент финансов провёл аналитику и доказал, что эти расходы являются неэффективными и невостребованными. Однако их опять оставляют и на будущий год. На депутатских слушаниях мы обозначали свою позицию по прогнозу социально-экономического развития региона и говорили, что заложены не соответствующие реальности цифры по инфляции, по реальной заработной плате жителей Югры, по количеству безработных граждан. Пару лет назад мы все говорили, что принимаем бюджет развития, но сегодня у нас бюджет исполнения взятых обязательств», — пояснил позицию «соколов Жириновского» руководитель фракции ЛДПР в парламенте Югры Виктор Сысун.

Руководитель фракции ЛДПР в парламенте Югры Виктор Сысун Dumahmao.ru

Кроме того, он просил обратить внимание на межбюджетные взаимоотношения с муниципалитетами ХМАО, у которых отсутствуют резервные фонды.

Вклад в креативные индустрии

Творения дизайнеров, художников, музыкантов, народных мастеров, фотографов и многих других носителей креативных идей могут быть коммерчески успешными. В ХМАО к 2024 году планируют добиться 0,5% вклада креативных индустрий в валовый региональный продукт, заявила глава региона Наталья Комарова на форуме «Сильные идеи для нового времени». Сегодня в Югре в сфере креативных индустрий работает более 3,5 тысячи предпринимателей. Большинство из них задействованы в отраслях информационных технологий, маркетинга, рекламы и дизайна.

В России для креативных индустрий пока нет чёткой программы развития и полномочного регулятора, отмечалось на форуме. В Югре данный вопрос решают впредь регионов всех. Наталья Комарова пояснила, что предмет развития креативной деятельности в регионах лежит в плоскости вопроса «Вам помочь или не мешать?». Чтобы помочь, в Югре был принят закон о креативных индустриях. Причём создавать данный документ приходилось с нуля, ибо в действующем федеральном законодательстве отсутствует даже само понятие «креативные индустрии».

На сегодня не все виды креативной деятельности отражены в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), а любой вид деятельности в России должен подлежать статистическому учёту, отметила Комарова.

Государство может помочь креативным индустриям госзакупками, урегулированием таможенных правовых моментов, внедрением механизмов поддержки экспорта продукции, считает губернатор ХМАО. Для обоснования решений о государственной поддержке и сопровождения организаций, в Югре формируются открытые реестры субъектов креативных индустрий и их продуктов.

Глава Югры Наталья Комарова на форуме «Сильные идеи для нового времени» Gov.admhmao.ru

Туризм по-югорски

Креативные индустрии будут непременно задействованы в промоушене туристической отрасли Югры. В регионе с 2020 года актуализировали тему создания инфраструктуры для комфортного отдыха и запустили в реализацию проект туристической деревни — Russian timeshare village. Идея деревенского таймшеринга вошла в топ-100 на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Создатель проекта деревенского таймшеринга Василий Сочилин в своё время увлёкся разработкой маршрута «Тайна приполярного Урала», в который вошли перевал Дятлова, озеро Турват, плато Маньпупунёр, деревня Усть-Манья. На маршрутах всегда возникала проблема ночлега. Деревенский таймшеринг, по его мнению, призван решить вопрос крыши над головой для туристов. Для воплощения идеи определена деревня Усть-Манья в Берёзовском районе, где будет создаваться туристско-рекреационный кластер.

Также в регионе началась в 2020 году реализация проекта «Промышленный туризм в Югре», в рамках которого появится возможность посетить нефтяные месторождения. Есть ещё одно направление — экологический туризм. В ХМАО уже действуют 33 экологические программы — от природных парков до заповедников и заказников. Там тоже собираются организовать кластеры.

А пока жители Сургута, к примеру, на новогодние каникулы бронируют туры в Танзанию и на Кубу, где от туристов не требуется ПЦР-тест на коронавирус, тратя около 100 тыс. рублей с человека.

Останцы на плато Маньпупунёр (сс) Kasimys

Ликвидация долгостроев и бездорожья

Ввод жилых домов в ХМАО увеличился на 44,5% по сравнению с 2019 годом. Как следует из доклада Натальи Комаровой депутатам регионального парламента, в 2020 году правительству Югры удалось более чем в два раза увеличить количество расселенного аварийного фонда: с 35,57 тысячи до 80,99 тысячи «квадратов». Если за 2019 год было расселено из аварийных домов более 2600 человек, в 2020 году — более 5290.

Но и здесь не обошлось без ложки дёгтя. В Сургуте, к примеру, переселение из «авариек» тормозит нежелание людей переезжать в микрорайоны без инфраструктуры — без детских садов, автобусных остановок, поликлиник и школ. Недовольство высказали и собственники квартир в «деревяшках». В компенсации за квартиры местные власти оценили квадратный метр в 58 тысяч рублей, то есть двухкомнатная квартира будет стоить три миллиона рублей. Но в Сургуте на эту сумму приличное жильё, по мнению переселенцев, приобрести невозможно.

В Югре за 2020 год только по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 165,5 км региональных автомобильных дорог. Введён в эксплуатацию участок дороги Сургут — Нижневартовск, протяженностью 23 км. А также долгожданные 41,5 километра дороги из поселка Куминского, которые ведут к автодороге Тюмень — Нижняя Тавда — Междуреченский. Населённый пункт, таким образом, получил круглогодичную автомобильную связь с опорной дорожной сетью. И завершена реконструкция дороги Советский — Ловинское месторождение. Доля дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям, выросла на 4,2% и составляет 75,6%, заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

Сократилось в регионе и число долгостроев на десятки объектов. Согласно созданному в регионе реестру объектов незавершенного строительства, на 1 января 2020 в Югре насчитывалось 586 долгостроев. Объём вложений в морально устаревшую проектную документацию и прочие расходы, связанные с объектами незавершённого строительства, на начало года составил 9,4 млрд рублей. То есть сперва вбухиваются миллиарды на строительство, а затем миллиарды тратятся на его последствия.

«В целом по Ханты-Мансийскому автономному округу за девять месяцев произошло снижение количества объектов незавершенного строительства на 64 объекта, или на 2,1 млрд рублей. Работа в данном направлении продолжается», — заявил главный архитектор ХМАО Кирилл Мыскин.

Красноречивым примером нерачительного строительства в Югре является возведение Нижневартовской центральной окружной больницы (ХМАО), которое вновь может затянуться на неопределённый срок. Объект строится 10 лет, сроки сдачи переносятся с 2015 года. Сколько туда вложено бюджетных миллиардов, уже сложно сосчитать. Крайний государственный контракт на сумму 7,3 млрд рублей на строительство первой очереди заключён с компанией «Монолитстрой» 17 июня 2019 года со сроком строительства 24 месяца.

«На объекте работает 370 человек, но этого явно недостаточно для выполнения государственного контракта в установленные сроки. Следует увеличить количество рабочих вдвое», — сообщила руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в думе Югры Наталья Западнова.

Строительство Нижневартовской центральной окружной больницы Admmegion.ru

Государственный контракт на сумму 2,3 млрд рублей на строительство второй очереди — блоки В и Г, инфекционный корпус, защитное здание гражданской обороны больницы — подписан с ООО «Версо-Монолит» 7 февраля 2017 года. Подрядчик выполнил 95% работ. Ввод в эксплуатацию второй очереди строительства больницы планировался в ноябре 2020 года. Но на стройплощадке кураторы увидели за месяц до сдачи объекта лишь 20 рабочих. Ещё один легендарный миллиардный долгострой — Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, который начали возводить в 2014 году — в декабре был готов на 97%. И, вероятно, всё-таки будет сдан в 2021 году.

Вероятно, опираясь на опыт возведения объектов в ХМАО, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин распорядился снизить стоимость проекта строительства мостового перехода через реку Обь, а сроки возведения сократить. Напомним, мостовой переход через Обь под Сургутом станет частью федерального транспортного коридора «Москва — Тюмень — Сургут — Салехард». Предполагалось, что его возведение обойдётся в 45 млрд рублей.

Упадок региональной авиаотрасли

С середины марта перевозчики из-за пандемии коронавируса отменяли международные и внутренние рейсы. Возвращение к прежнему режиму полётов произошло частично в августе. Аэропорт Сургута (ХМАО) получил более 60 млн рублей за убытки, понесённые из-за ограничений по коронавирусной инфекции.

Авиакомпания «ЮТэйр», акционером которой являются в 38,8% власти ХМАО, в первое полугодие 2020 года зафиксировала операционный убыток на уровне двух миллиардов рублей, или 9%. Спад авиаперевозок из-за пандемии привёл к сокращению доходов компании до 14,5 млрд рублей, или на 43,5%.

Несмотря на проблемы, авиакомпания «ЮТэйр» выполнила важные социальные полёты по заданию Министерства иностранных дел России, выполнив 57 рейсов по доставке в Россию медицинских грузов, и помогла гражданам страны вернуться домой из Индонезии, Ливана, Таиланда, Саудовской Аравии, Мали, Сомали, Судана, Танзании, Эфиопии, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Благодаря «ЮТэйр» не остались без авиасообщения отрезанными от центра России регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Чистые активы АО «Ютэйр — инжиниринг», которое занимается техобслуживанием и ремонтом вертолётов, подешевели в 2020 году практически в тысячу раз. На 31 марта 2020 года они оцениваются в 1,69 млн рублей, тогда как на декабрь 2018 года чистые активы АО «Ютэйр — инжиниринг» составляли 1,52 млрд рублей.

Самолет авиакомпании ЮТэйр Павел Латышов © ИА Красная Весна

Не лучшим образом обстоят финансовые дела и в основном предприятии — авиакомпании «Ютэйр», чистый убыток которой по итогам 2019 года увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2018 годом, что следует из отчёта аудиторской компании Ernst & Young LLC.

«Чумовой» интернет

Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечает, что в Югре, как и во многих регионах России, пандемия стала катализатором реализации проекта «Цифровая экономика». Населению ХМАО доступно на сегодня в электронном виде 170 услуг, которыми можно воспользоваться не выходя из дома.

В октябре в регионе, по данным департамента труда и занятости населения Югры, на дистанционную работу было переведено более 36 тысяч человек, или 6,1% от средней численности работающего населения. Удалённая работа применяется в 827 организациях ХМАО. В государственных органах власти дистанционно работали 12% от общего числа чиновников, в муниципальных — 19,7%. В 6163 частных предприятиях на «удалёнку» отправлены 9% сотрудников. В регионе есть техническая возможность для перевода на «дистант» до 50% чиновников, заявила глава Югры Наталья Комарова.

В октябре «Газпром трансгаз Сургут» перевёл до 40% сотрудников на дистанционный режим работы — это менеджмент, юристы и бухгалтеры, сотрудники офисов. Задействованные на производстве сотрудники и руководство остаются на рабочих местах с соблюдением требований Роспотребнадзора о наличии масок и санитарной дистанции. Отмечается, что в компании за время пандемии не было выявлено очагов заболевания коронавирусом — лишь единичные случаи заражения сотрудников.

Проект «IT-стойбище», который реализуется благодаря поддержке департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО, позволил к началу 2021 года оснастить спутниковым интернетом, ноутбуками и гаджетами 26 «медвежьих углов» в Березовском, Белоярском, Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском районах. Интернетом охвачено 43% населения коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный кочевой образ жизни в Югре.

Удаленная работа Павел Редин © ИА Красная Весна

Отмечается, что на организацию одного IT-стойбища необходимо затратить около 500 тыс. рублей. Интернет посредством сотовой связи для одного стойбища обходится в одну тысячу рублей в месяц. Причём, чтобы организовать одно IT-стойбище, необходимо преодолеть сотни километров пешком, на квадроциклах и на лодках по тайге и тундре.

Успехи и провалы АПК Югры

Сельское хозяйство не является сильной стороной экономики ХМАО. Однако надои молока на одну корову в январе—ноябре 2020 года составили 4460 кг, тогда как в 2019 году они были 3880 кг. К началу декабря обеспеченность скота кормами в Югре в расчёте на одну условную голову скота увеличилась в 2,5 раза по сравнению с соответствующей датой предыдущего года.

В пандемию фермерские хозяйства изменили формат торговли — стали открывать он-лайн магазины и положительно оценили прок от реализации продукции без посредников. Селяне стали предлагать через интернет сертифицированное мясо, молоко, консервы, полуфабрикаты и овощи. Как отмечают фермеры, пандемия коронавируса им только на руку. Растёт число клиентов, реализация продукции переходит на современный, выгодный для покупателей и продавцов уровень.

Но есть в том же агропромышленном комплексе примеры нерачительности. Это продажа Югорского рыбоводного завода с его семью арендованными рыбопромысловыми участками в 2020 году. На строительство предприятия по межрегиональной программе «Сотрудничество» было потрачено 1,5 млрд бюджетных рублей. Но объект не был принят в эксплуатацию по причине неверно принятых решений на стадии проектирования. Для окончательного пуска завода была необходима реконструкция стоимостью ещё один миллиард рублей. В 2017 и 2018 годах власти ХМАО намеревались продать его за 1,1 млрд рублей. В итоге завод был продан в 2020 году за 798 млн рублей предприятию из Екатеринбурга.

Мальки Ольга Гусева © ИА Красная Весна

Инвестиции в высокие технологии

В 2020 году объем инвестиций по оценке депэкономики Югры составит 939,4 млрд рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит 23,4% (в 2019 году 21,4%). По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России. В структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых — 84,5%.

Технопарк высоких технологий ХМАО получил статус регионального оператора фонда «Сколково». А разработка резидента технопарка, — компании «Биоскан» — позволяющая быстро оценивать токсичность жидкости, газа, различных сред, вошла в топ-100 лучших изобретений России по версии Роспатента.

«Перспектив очень много. Преград для их реализации нет. Мы запускаем центр высоких биомедицинских технологий. Центр объединит усилия свыше 200 специалистов в области генетики, биохимии, биоинформатики и станет точкой роста в области высоких молекулярно-генетических исследований и трансфера биотехнологий в другие регионы как России, так и мира», — сообщила о планах на будущее губернатор ХМАО Наталья Комарова.