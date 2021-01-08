Киев, , 16:40 — REGNUM На Украине в 2021 году вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся в среднем на 30%, сообщило издание «Апостроф» со ссылкой на подсчеты эксперта, координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяны Бойко.

В материале подчеркивается, что ожидается повышение цен на отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также электричество. Так, эксперт отметила, что с 1 января на Украине уже частично подняли тарифы на газ и на электроэнергию, что обязательно вызовет рост стоимости теплоснабжения и подогрева воды.

«В 2021 году также вырастут тарифы на услуги водоснабжения в связи с подорожанием электроэнергии для водоканалов и других составляющих», — заявила Бойко.

Эксперт напомнила, что правительство Украины с 1 января 2021 года отменило льготный тариф на первые 100 киловатт-часов в месяц, который составлял 90 копеек за 1 киловатт-час. Теперь все бытовые потребители, независимо от объема потребленной электроэнергии, будут теперь платить по тарифу 1,68 грн за 1 киловатт-час«Так как для многих домохозяйств месячное потребление до 100 киловатт-часов является вполне приемлемым, то тариф для них вырос почти вдвое», — констатировала Бойко.

Ранее СМИ подсчитали, что в среднем за последние 7 лет тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине, на примере города Киева, выросли на 871%. В частности, цена на газ увеличилась на 1313%, на отопление — на 1223%, на электроэнергию — на 500%, водоснабжение и водоотвод — на 760%, централизованное водоснабжение горячей водой — на 559%. Отмечается, что в результате задолженность населения на Украине за услуги ЖКХ в 2014—2020 гг. возросла на 446% — с 12,1 млрд грн (в 2013 году) до рекордных 66,1 млрд грн (на 30 ноября 2020 года).