Киев, , 14:30 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что Газпром существенно снизил объем транзита российского газа и реакцию на это официального Киева.

Месье, же не манж па сис жур Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

ИА REGNUM напоминает, что ранее, 6 января, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готов обеспечить и больший объём транзита — при соответствующих заявках российской стороны.

«Эти вот слова «готов обеспечить» — это что такое?», — задается вопросом украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук и дает несколько возможных вариантов ответа.

«Первая версия — просто флирт и кокетство со стороны «Оператора ГТС». Украина знает, что в принципе ничего особо не получит, но «пострелять глазками» можно… Или же это позорное выпрашивание лишних пары десятков миллионов кубов газа для транзита? Но разве представитель казацкого рода будет ползать перед своим врагом и разменивать достоинство «Нафтогаз» на такую подачку? Нет, конечно», — саркастически отмечает эксперт.

Специалист отмечает, что это может быть и «плач» Украины перед ЕС и США, а также «простой и банальный страх».

«Мол, посмотрите как нас обижают, денег не добавляют. Ну и что с того, что договор другое говорит, но мы же «надежный транзитер»… Или простой и банальный страх, когда приходит осознание, что ради минутных политических выгод по сути «зарубили» свою систему транзита газа», — заявил Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно действующему сейчас транзитному контракту, подписанному в конце 2019 года, Россия обязана обеспечить транзит газа через Украину в годовом объеме всего 40 млрд кубометров топлива. В 2020 году этот показатель составлял 65 млрд кубометров, в 2019 г. транзит российского газа через Украину был на уровне порядка 90 млрд кубометров.