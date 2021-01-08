Пенза, , 13:15 — REGNUM В текущем году Пензенская область намерена реализовать новый проект, направленный на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей муниципальных районов и программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В 26 населенных пунктах области установят вновь и заменят 220 зданий медицинских объектов. Так, в течение пяти лет появятся 120 фельдшерско-акушерских пунктов, 30 врачебных амбулаторий, 69 фельдшерских пунктов и одна участковая больница. Всего на эти цели из регионального и федерального бюджетов выделят 882,9 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утвердил программу модернизации первичного звена здравоохранения. В медучреждениях провели инвентаризацию материально-технической базы первичного звена, оценили доступность врачебных и фельдшерских объектов в районах области, определили потребность каждого лечебного учреждения в замене и приобретении недостающего оборудования и транспорта. На основе собранных данных был и разработан региональный проект.

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