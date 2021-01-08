8 января 2021 | Время чтения 5 мин

Дмитрий Михайличенко, , 15:26 — REGNUM Накануне новогодних праздников во всех регионах Приволжского федерального округа были приняты законы о бюджете на 2021 г. По сравнению с предыдущим годом вырастут расходы у десяти субъектов, а вот у четырёх они сократятся. Эксперты полагают, что наступивший год станет для региональных экономик временем непростых испытаний, придётся на многом экономить, что уже сейчас заставляет руководителей субъектов часто апеллировать к потенциальным сокращениям и ограничениям. Возможно, ситуацию спасёт повышение цен на нефть, но эта надежда слишком призрачна, чтобы рассматривать её как панацею от всех бед. Похоже, региональным бюджетам придётся затянуть пояса.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва поможет регионам?

Анализ расходной части бюджетов субъектов ПФО показывает, что, как и в 2020 г., в новом году больше всего собираются тратить Татария, Башкирия и Нижегородская область. Татария собирается потратить в 2021 г. 281,6 млрд руб., Башкирия — 225,6 млрд, а Нижегородская область — 217 млрд руб. Меньше всего расходная часть бюджетов в 2021 г. будет у Марий Эл (39,9 млрд руб.), Мордовии (41,9 млрд) и Пензенской области (56,1 млрд руб.). В прошлом году наряду с марийской и мордовской республиками в топ-3 самых небогатых регионов входила Чувашия, но в 2021 г. её планируемые бюджетные расходы вырастут до 64,3 млрд руб., в то время как расходная часть бюджета Пензенской области сократилась с 62,4 до 56,1 млрд руб. Также меньше, чем в 2020 г., потратят Башкирия, Удмуртия и Саратовская область. Наибольшее снижение расходов ждёт саратовский областной бюджет, который недосчитается по сравнению с 2020 г. боле 12 млрд руб. Башкирия, несмотря на некоторое сокращение, остаётся в числе регионов с наибольшими бюджетными расходами, а снижение расходной части бюджета Удмуртии очень незначительно.

Парламентские слушания в государственном совете Татарии по проекту республиканского закона «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Tatarstan.ru

Политолог Николай Евдокимов отмечает, что в принятые регионами законы о бюджете ещё, вполне возможно, будут вноситься изменения:

«Это обычная практика, связанная с управлением финансовыми потоками. Например, в бюджет Саратовской области на 2020 г. последние изменения вносились аж в ноябре, то есть когда финансовый год уже почти закончился. Кроме того, опыт 2020 г. показал, что федеральный центр, скорее всего, не оставит регионы один на один со своими проблемами, тем более что нас ждут выборы депутатов Государственной думы. Нет сомнений, что Москва ещё поможет регионам при помощи финансовых траншей».

Николай Евдокимов «Основные статьи расходов региональных бюджетов в 2020 г. — социальные обязательства власти и антиковидная политика. Именно это будет главным фактором, определяющим успешность губернаторов, поэтому главы регионов не оставят без внимания развитие социальной инфраструктуры, прежде всего, объектов здравоохранения. Учитывая федеральный тренд, возможно также сохранение или даже некоторый рост социальных пособий для семей с детьми, ветеранов. Но здесь, опять же, очень много будет зависеть от эпидемиологической ситуации и того, как она скажется на занятости населения. А вот инфраструктурные проекты, проекты по благоустройству вытянут, скорее всего, только обеспеченные регионы. Уже начатые проекты, конечно, постараются завершить, но вот новые власть большинства субъектов запускать, скорее всего, не будет».

У богатых тоже дефицит

Любопытная ситуация складывается, если посмотреть у кого из субъектов в 2021 г. планируется дефицит или профицит бюджета. Выясняется, что многие регионы стремительными темпами наращивают бюджетный дефицит. Так, 11 из 14 субъектов ПФО планируют закрыть год с дефицитом бюджета. Причём наибольший дефицит бюджетов наблюдается именно у тех субъектов, для которых характерна высокая доля расходов. А именно — 22 млрд составит дефицит бюджета в Башкирии, 18,2 млрд руб. — в Пермском крае, 15 млрд руб. — в Нижегородской области. У Татарии дефицит бюджета чуть меньше, но тоже запланирован — 7 млрд руб. Прямо противоположная ситуация с теми регионами, у которых запланирован профицит бюджета, а таких только три — Марий Эл, Мордовия и Пензенская область. Да, превышение доходов над расходами у этих регионов незначительное, у Марий Эл и Мордовии — менее миллиарда, но это именно те субъекты, у которых самый низкий объём бюджетных расходов. Складывается, на первый взгляд, парадоксальная ситуация — более экономически развитые регионы запланировали дефицит бюджета, а у тех, кто беднее, доходы превысят расходы. Но эксперты не считают эту ситуацию особенной, находя ей объяснение.

Проект закона о бюджете Башкирии на 2021 год Gsrb.ru

2021 и 2022 гг. будут голодными для регионов. Многие и без того куцые программы регионального развития субъекты федерации вынуждены сокращать. В этих реалиях привилегия крупных и развитых регионов — занимать. Слабые в экономическом плане регионы давно уже закредитованы и лишены такой возможности. Поэтому профицит Мордовии никого не должен смущать: этим просто демонстрируется символическая готовность выплачивать свои многочисленные долги. А сильные регионы ПФО (Татарстан, Башкирия, Нижегородская область) наращивают долговую массу, а это означает, что они согласовали свои планы с правительством и подтвердили свою кредитоспособность. В преддверии думских выборов оставить крупные регионы без повестки развития — опасно, с политической точки зрения.

Действительно, определяющим фактором может стать избирательная компания в Государственную думу. Помощь здесь понадобится как крупным субъектам, экономика которых в наибольшей степени зависит от экспортных цен на ресурсы и которые нуждаются в больших трансфертах и возможностях брать кредиты. Но помощь нужна и небогатым регионам, которые не в состоянии справиться с грузом социально-экономических проблем без поддержки федерального центра.