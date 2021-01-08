Сочи, Краснодарский край, , 11:34 — REGNUM Федеральную целевую программу могут создать для развития Сочи, она позволит быстрее решить вопрос с модернизацией городской системы ЖКХ, а также строительством социальной инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 8 января в пресс-службе администрации края.

«Население города постоянно растет, соответственно, увеличиваются нагрузки на социальную, инженерную инфраструктуру. В Большом Сочи необходимо решать целый комплекс проблем, многие из которых копились десятилетиями. И здесь мы видим большую поддержку со стороны правительства России. Отдельная федеральная программа по развитию города поможет ускорить процесс строительства школ, детсадов, модернизации коммунальной инфраструктуры. Сделать весь Сочи по-настоящему комфортным для жизни», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что без федерально поддержки в решении ряда проблем, в частности, связанных с масштабной модернизацией системы ЖКХ, не обойтись. Для определения мер поддержки в Минстрой РФ направлен перечень мероприятий, который планируется реализовать до 2030 года: это создание около 100 учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин поручил создать специальную рабочую группу.