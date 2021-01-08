Москва, , 11:19 — REGNUM «Ростех» должен наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей в России. Об этом 8 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

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«Хотел бы отметить работу корпорации по производству средств индивидуальной защиты во время коронавируса — это был очень серьёзный проект, и мы нарастили в разы за считанные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения», — заявил Мишустин.

«Сейчас фактически не закупаем ничего из-за рубежа. Но, как сказал президент Российской Федерации, необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, и очень важно, чтобы в том числе и эти направления в «Ростехе» развивались», — указал он.