Саратов, , 11:17 — REGNUM В Саратовской области в 2021 году продолжится модернизация кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. человек. В настоящее время в регионе действуют 36 технически переоборудованных кинозалов в 28 районных центрах и селах. Из них 26 функционируют на базе муниципальных учреждений культуры, сообщили ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минкультуры области.

В прошедшем году по количеству модернизированных кинозалов регион занял второе место в рейтинге субъектов РФ, уступив лишь Башкирии.

Несмотря на приостановку деятельности на 5 месяцев в 2020 году, в области не сократилась посещаемость модернизированных кинозалов. По этому показателю, а также по посещаемости зрителями отечественных фильмов по итогам 2020 года Саратовская область занимает 4 место среди регионов Поволжья.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» планируют принять участие в конкурсе на получение субсидий на техническое переоснащение кинозалов муниципальные учреждения культуры еще нескольких районов — Балашовский, Екатериновский, Краснопартизанский, Ровенский, Новобурасский и другие.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области работают 11 виртуальных концертных залов, из них девять создали благодаря нацпроекту «Культура». В 2021 и 2022 годах регион снова примет участие в программе. Новые залы появятся в Энгельсе и Петровске. В региональный бюджет на эти цели за два поступят 3,5 млн рублей федеральных средств.

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