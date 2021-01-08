Саратов, , 10:36 — REGNUM Минздраву Саратовской области на реализацию профильных направлений нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в 2020 году было выделено почти 3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» установили и оснастили оборудованием 34 фельдшерско-акушерских пункта, ввели в эксплуатацию семь мобильных медико-диагностических комплексов, совершили более 100 вылетов санавиации. Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобрели 78 единиц медицинского оборудования. Пациентам, перенесшим острые сосудистые недуги, для обеспечения бесплатными лекарственными препаратами выделено более 337 млн рублей. Для лечения онкологических заболеваний закуплено 108 единиц медоборудования, в числе которого компьютерные магнитно-резонансные томографы и другая техника. Продолжается строительство онкодиспансера с поликлиникой в Саратове.

В рамках нацпроекта «Демография» проходит вакцинация населения против пневмококковой инфекции, выполняются процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). В 2020 году в результате проведенных манипуляций родились 418 детей.

ИА REGNUM ранее сообщало, кассовое исполнение национальных проектов на территории Саратовской области по итогам 10 месяцев текущего года составило 63%. Губернатор Валерий Радаев отметил, что регион разово никогда не получал столько средств на различные объекты. Нацпроекты — это историческая возможность для Саратовской области.

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