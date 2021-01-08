Пекин, , 09:58 — REGNUM Таримское нефтяное месторождение крупнейшего в Китае производителя нефти и газа PetroChina поставило более 270 млн кубометров природного газа 15 регионам страны посредством газопровода «Запад — Восток», сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Расположенное в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая Таримское месторождение является третьим по величине на материковой части Китая. Добыча природного газа здесь составляет шестую часть от общей добычи по стране в целом.

В компании сообщили, что природный газ с данного месторождения принес пользу 400 млн жителей более чем 120 городов страны и 3000 предприятий с момента запуска в эксплуатацию в 2004 году.

За прошедшие годы поставки природного газа с месторождения по газопроводам выросли с 351 млн кубометров в 2004 году до 25 млрд кубометров на сегодняшний день.