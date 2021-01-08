Пекин, , 09:12 — REGNUM Ведущий китайский производитель силовых агрегатов Weichai Group приобрел контрольный пакет одного из крупнейших производителей сельскохозяйственного оборудования Lovol, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Согласно договору стратегической реструктуризации, Weichai Group получает 60% акций Lovol Heavy Industry CO., Ltd., в то время как Tianjin Lovol оставляет себе 38,62% акций.

Бизнес Weichai Group затрагивает силовые агрегаты, коммерческие автомобили, строительную технику, умную логистику и морское транспортное оборудование. Поглощение официально знаменует выход компании вы рынок производственного сельхозоборудования.

Теперь Weichai Group и Lovol Heavy Industry продолжат сотрудничать в сфере высокотехнологического сельскохозяйственного оборудования и продвижения сельскохозяйственной механизации в интересах развития сельской экономики, отметил председатель компании Weichai Group Тань Сюйгуан.