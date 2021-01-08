Москва, , 09:07 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации разъяснило порядок уплаты налогов на доход по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной налоговой службы.

В документе напоминается, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только доходы по ним, то есть речь идёт о налогообложении процентов. Уточняется, что сам вклад в данном случае считается остатком на счете, а вот начисленные на него проценты — это и есть доход. Эти доходы будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены.

Однако нередки случаи, когда банки зачисляют проценты по вкладам в счет пополнения того же вклада (довольно распространенная практика). Поясняется, что доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось их зачисление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы по вкладам физических лиц, размер которых превышает 1 млн рублей, начали облагаться налогом с 1 января 2021 года. Кроме того, в России начала действовать в некоторой степени прогрессивная шкала налогообложения. Те, чьи годовые доходы превышают 5 млн рублей, будут платить НДФЛ в размере 15% с того объема доходов, которые превышают этот порог.