Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве определены четыре направления поддержки креативных индустрий в 2021 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Отмечается, что в том числе предусмотрена помощь профессиональным объединениям, предоставление субсидий и грантов, а также организация контрактного производства и проведение конкурсов. Второй механизм поддержки будет носить информационно-аналитических характер — в рамках него предусмотрена компенсации затрат на обучение сотрудников и проведение акселерационных программ. Третье направление помощи представлено в виде формирования инфраструктуры — профильных технопарков и коворкингов. Четвертое направление заключается в продвижении креативных продуктов, в том числе на мировом уровне, при помощи проведения выставок, адаптации товаров к выводу на зарубежные рынки, взаимодействия с иностранными партнерами и потенциальными покупателями.

Перечисленные меры поддержки были утверждены мэрий столицы после консультаций с городским бизнес-сообществом. Всего в креативной сфере работает порядка 113 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают работой около полумиллиона москвичей. Ежегодный оборот этого сегмента столичной экономики оценивается в три триллиона рублей

«Основные векторы обсуждались на онлайн-встрече представителей правительства Москвы и креативных компаний города. Она прошла в конце прошлого года и объединила более 200 человек. Участники определили четыре важных направления поддержки отрасли. Например, предпринимателей интересовало развитие инфраструктуры, международное продвижение, информационно-аналитическая помощь, финансовые и регуляторные меры», — сообщила Сергунина.

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