Салехард, , 21:03 — REGNUM На Ямале увеличен перечень субсидируемых авиамаршрутов. Появились новые рейсы из Надыма в Сочи и Симферополь, из Ноябрьска в Сочи, из Красноселькупа в Салехард и Тюмень, сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что в 2021 году для ямальцев продолжится субсидирование стоимости авиабилетов по 34 межрегиональным направлениям. Как и субсидируемые перевозки для детей из многодетных детей ЯНАО.

По данным пресс-службы главы региона, за 2020 год многодетные семьи Ямала приобрели почти 10 тысяч билетов по льготному тарифу.