Вашингтон, 7 января 2021, 19:29 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin 7 января преодолела уровень в $39 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
По данным на 19:25 мск стоимость биткоина достигла значения $39,2. Цена данной криптовалюты в ходе торгов в среднем повысилась сегодня на 13%.
Таким образом, главная криптовалюта в мире установила новый рекорд.
Как передавало ИА REGNUM, ранее исторический максимум стоимости криптовалюты — отметку в $32 тысячи — преодолел биткоин.
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