Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Бизнесмен Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla и SpaceX, стал первым в рейтинге богатейших людей мира. Об этом сообщил в четверг, 7 января, телеканал CNBC.

По данным журналистов, Маск в данном рейтинге обошел главу компании Amazon Джеффа Безоса, который занимает теперь второе место.

Отмечается, что состояние Илона Маска благодаря повышению курса акций Tesla на фондовых торгах достигло $188 млрд — на $1 млрд больше, чем у Безоса.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января основатель компании Илон Маск в социальной сети сообщил, что при создании компании Tesla по производству автомобилей шансы на её выживание оценивались в 10%.

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