Нижний Новгород, , 17:54 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода пожаловались в соцсетях на постоянную переполненность автобусов сразу на нескольких городских маршрутах.

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При этом местные жители посетовали, что из-за этого во время поездок на общественном транспорте не соблюдается безопасная дистанция между пассажирами, что влечет за собой рост риска заражения коронавирусом.

Власти, объясняя причину, сослались на нехватку водителей муниципального транспорта, которая только усилилась из-за пандемии COVID-19, поскольку некоторые водители ушли на больничный, заразившись коронавирусом.