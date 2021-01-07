Копенгаген, 7 января 2021, 17:14 — REGNUM Новое расписание прокладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании получило от Nord Stream 2 AG 6 января энергетическое агентство королевства. Об этом 7 января сообщили ТАСС в ведомстве.
«Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства «Северного потока — 2», — отметил глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.
По ее словам, 15 января 2021 года в водах Дании планируется возобновить работы по укладке трубопровода.
Как передавало И, 6 января заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин продолжает считать «Северный поток — 2» экономическим проектом.
Читайте также: В Германии вновь назвали «Северный поток — 2» экономическим проектом