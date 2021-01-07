Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Правительство США рассматривает возможность включения в «чёрный список» китайских технологических гигантов Alibaba и Tencent. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

В декабре 2020 года правительство США ввело санкции в отношении 35 китайских компаний, включая разработчика микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation, нефтяного гиганта CNOOC и производителя дронов SZ DJI Technology. Эти компании были обвинены в возможной связи с правительством и военными Китая. Попавшие в «чёрный список» компании не могут размещать акции на биржах в США, также для них затрудняется сотрудничество с американскими компаниями.

По данным Reuters, в ближайшее время в «чёрный список» также могут быть включены крупнейшие технологические компании Alibaba Group Holding Ltd и Tencent Holdings Ltd. Поводом для этого решения также является подозрение в возможной связи с военными и правительством Китая.

На фоне публикации сообщений о возможном включении в «чёрный список» акции Alibaba Гонконгской фондовой биржи упали на 3,9%. Стоимость акций Tencent снизилась на 4,7%.

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