Париж, , 14:32 — REGNUM Собрания акционеров итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles и французской группы PSA Peugeot Citroën одобрили сделку по слиянию компаний. Об этом сообщает Associated Press.

Сделка была одобрена на раздельных собраниях акционеров двух компаний. Объединение одобрили большинство акционеров и Fiat Chrysler Automobiles, и PSA Peugeot Citroën.

Новая компания получит название Stellantis и станет четвёртым по величине автопроивзодителем в мире. Генеральный директор PSA Peugeot Карлос Таварес и председатель Fiat Chrysler Джон Элканн отметили, что эта сделка имеет историческое значение и позволит осуществить огромный технологический сдвиг в отрасли.

«Вместе мы станем сильнее, чем по отдельности», — подчеркнул Таварес.

Планируется, что Карлос Таварес станет генеральным директором Stellantis, а Джон Элканн — председателем совета директоров. Последним этапом создания Stellantis станет листинг акций новой компании. Ожидается, что акции Stellantis будут размещены на фондовых биржах в Париже, Милане и Нью-Йорке до конца января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Fiat Chrysler и Peugeot.

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