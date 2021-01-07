Хух-Хото, Китай, , 14:07 — REGNUM Объем импорта и экспорта Маньчжурской комплексной бондовой зоны во Внутренней Монголии на севере Китая превысил 1,1 млрд юаней (около $170,5 млрд) в 2020 году, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Таким образом, говорится в сообщении комитета управлении зоны, объем внешней торговли за указанный период практически удвоился. Зона запустила три автодорожных грузовых маршрута, связывающих Китай с Польшей, Италией и Москвой.

Кроме того, зона экспортировала за это время свыше 400 видов грузов на общую сумму 500 млн юаней, включая точную технику и домашнюю утварь.

Зона занимает площадь 1,44 кв. км и располагается в пограничном с Россией городе Маньчжурия. Будучи первой комплексной бондовой зоной во Внутренней Монголии, она предлагает целый ряд политик налогового благоприятствования в различных внешнеторговых сферах.