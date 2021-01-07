Чанша, Китай, , 14:00 — REGNUM Объем внешней торговли центральной китайской провинции Хунань вырос за первые 11 месяцев 2020 года, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Общий объем внешней торговли вырос на 9,8% в годовом исчислении до более чем 431,3 млрд юаней (около $66,8 млрд) за указанный период, сообщили в провинциальном департаменте коммерции.

Экспорт достиг 290,2 млрд юаней, что на 4,6% больше в годовом исчислении, в то время как импорт достиг 141,1 млрд юаней, увеличившись на 22,3% в годовом исчислении.

Частные предприятия показали достаточно выдающиеся результаты. С января по ноябрь их объем торговли достиг 336,2 млрд юаней, увеличившись на 11,8% в годовом исчислении и заняв 77,9% доли общего объема внешней торговли провинции.