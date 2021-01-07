Тверь, , 12:54 — REGNUM Основные работы по восстановлению электроснабжения в ряде районов Тверской области завершены, энергетики отрабатывают отдельные заявки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 января в пресс-службе правительства Тверской области.

Из-за аномального снежного циклона, который сопровождался перепадом температур, на линиях электропередачи образовалась наледь, налип снег, что привело к технологическим нарушениям. Губернатор Игорь Руденя оперативно поручил направить для устранения последствий снегопадов дополнительную специализированную технику. Также глава Тверской области дал поручение региональным министерству лесного хозяйства, министерству энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области оказать необходимое содействие энергетикам тверского филиала «Россети Центр» в проведении восстановительных работ.

Для координации работ в Тверской области был создан оперативный штаб, в ликвидации последствий снегопадов участвовали 195 бригад, 779 человек и 254 единицы техники — в том числе энергетики из соседних регионов.

В Тверской области продолжается проведение мониторинга метеорологической и оперативной обстановки. Также действует единый бесплатный телефон: 8−800−220−0-220, по нему можно сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов.