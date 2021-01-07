Цхинвал, , 12:48 — REGNUM В Дзаузском районе Южной Осетии завершены работы по реконструкции автотрассы республиканского значения Гуфта — Квайса. Об этом 7 января сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главу района Андрея Джиоева.

Протяженность дороги составляет 50 километров. Восстановительные работы на ней вели с 2017 года. Средства на реконструкцию в размере около 400 млн. рублей предоставила Россия в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.

В рамках это проекта были отремонтированы и другие дороги в районе.

«Также в Дзауском районе Южной Осетии впервые за много лет капитально отремонтированы дороги к селу Ниния, в село Сохта и высокогорное село Кусджыта. Частично произведен ремонт дорог в села Цру, Тонтобет, Татата, Ног-кау, Жрия, Малая-Гуфта, Корсеу, Кемулта, Теделет, Синагур и Жалабет», — сказал Джиоев журналистам.

Стоит отметить, что Южной Осетии в рамках инвестпрограммы на 2020 — 2022 год Россией было выделено 4,5 млрд рублей.