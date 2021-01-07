Москва, , 12:39 — REGNUM Информация на сайте Международного валютного фонда (МВФ), согласно которой в 2021 году Украина должна вернуть организации почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов, вызвала обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 7 января в социальной сети Facebook.

«Да, берёшь чужие и на время, а отдаёшь свои и навсегда, и с процентами. Забыли истину!», — написала Татьяна Н.

Многие комментаторы отметили, что вся суть МВФ и заключается в том, чтобы давать на время деньги странам, с намерением получить обратно намного больше. Люди считают, что данный факт не может быть новостью для граждан Украины.

«Бизнес владельцев МВФ в том и заключается, чтобы получать больше денег, чем отдавать. Только не с Украины, а с граждан, с их бюджета, с их земли и других природных ресурсов при помощи приставленных на ней, всё тем же МВФ, своих Зеленских, Порошенок, Яценюков и Тимошенок», — считает Жанна М.

Некоторые пользователи вынесли предположение, что если Украина не сможет рассчитаться с долгами, то МВФ начнёт изымать у государства различные источники дохода.

«Есть такая книжица «исповедь экономического убийцы», там механизмы МВФ хорошо описаны. У Украины будут как минимум земли и шахты за долги забирать», — поделилась мнением Ekaterina M.

Ряд граждан и вовсе обвинили организацию в том, что своими действиями они подсаживают на кредитную иглу страны, изначально неспособные рассчитаться с долгами.

«К сожалению, эта контора под названием МВФ лишь прикрытие для грабежа стран, которые не могут дать ей отпор. Эти уроды, как вампиры. И чем больше денег, тем больше им их хочется», — пишет Meruet M.

Напомним, 6 января на сайте МВФ появилась информация, согласно которой в 2021 году Украина должна вернуть организации почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов.