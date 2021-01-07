Ташкент, , 11:32 — REGNUM В Узбекистане за минувший 2020 год цены на продовольственные товары возросли на 15,3%. Об этом со ссылкой на отчет государственного комитета статистики Узбекистана 7 января сообщает Uznews.

Из общего перечня продовольственных продуктов максимально подражали в сравнении с 2019 годом яйца (37,6%), масло и жиры (27%), мясо, птица, рыба (18,1%) и хлебобулочные изделия (15,2%).

На 31,4% с начала 2020 года подорожало подсолнечное масло, на 15% — животные и топленые жиры, на 14,5% — сливочное масло, на 14,2% — маргарин.

На 21% за 2020 год увеличились цены на сахарный песок, на 18,7% — на рафинад, на 8,6% — на чай и кофе, на 6,7% — на соль, специи, приправы.

Максимальный темп роста цен на продовольственные товары был зафиксирован в апреле 2020 года и он составил 3,1%.

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