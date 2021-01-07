Тюмень, , 11:21 — REGNUM В городах Уральского федерального округа с декабря 2020 года средняя стоимость квартир на рынке вторичного жилья не демонстрирует роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

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Традиционный сезон низкой покупательской активности, который наблюдается с января по первую половину февраля, охладил рост цен на рынке готового жилья. Мало того, те, кто не успел продать свою недвижимость в конце 2020 года стали более охотно делать дисконт на свои объекты. Только за декабрь около 20% собственников снизили стоимость продаваемых ими квартир. Однако размер дисконта в декабре не превысил 4%, в то время как с июня по октябрь он был около 5%.

За 2020 год наибольший рост средней стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья среди крупных городов Уральского федерального округа отмечен в Тюмени — 13,3%, на втором месте — Челябинск с 9,5%, на третьем — Екатеринбург с 6,5%, на четвёртом — Курган с 1,4%.

«2020-й был годом очень высокого спроса на рынке недвижимости и на это повлиял целый ряд факторов. Это рекордно низкие ставки по ипотеке, рост доли инвестиционных сделок, различного рода меры социальной поддержки, в том числе материнский капитал. Естественно, высокий спрос привёл к изменению структуры предложения на рынке и более активному росту средней стоимости квадратного метра. Баланс спроса и предложения начал восстанавливаться с середины ноября, когда стал расти объём предложения на рынке вторичного жилья, а уровень спроса постепенно приблизился к более привычным среднемесячным значениям», — подвёл итоги года директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Собственники вторичного жилья на фоне выросшей к концу 2020 года цены и высокого спроса стали более активно выставлять свои объекты на продажу.

«Тем не менее, революционного изменения цен на недвижимость в первом полугодии 2021 года мы не ожидаем, цены на готовое жильё в этот период могут в среднем вырасти ещё на 4−5%», — отметил Ильдар Хусаинов.

Разморозка стоимости «квадрата» на рынке вторичного жилья начнётся, по прогнозу аналитиков «Этажей», с середины февраля.