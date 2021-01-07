Хух-Хото, Китай, , 11:16 — REGNUM Крупнейший сухопутный порт Китая Манчжурия обеспечил рекордные показатели по отправке поездов Китай — Европа, даже несмотря на эпидемию COVID-19, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

В 2020 году в общей сложности 3548 трансграничных грузовых поездов было отправлено через порт, что на 35,1% выше в годовом исчислении. Эти поезда перевезли 324 310 двадцатифутовых эквивалентов груза.

Всего порт обслужил 1758 входящих поездов, что на 59% больше в годовом исчислении, в то время как количество исходящих поездов выросло на 17,7% в годовом исчислении до 1790 единиц.

Товары, импортируемые и экспортируемые через Манчжурию, в основном включают в себя электронику, промышленную технику, ширпотреб, металлы, сельхозпродукцию, а также автозапчасти.